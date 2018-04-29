"تليغرام" يعلن عودة الخدمة باستثناء الشرق الأوسط وإيران

أعلن تطبيق تليغرام، اليوم الأحد 28 أبريل / نيسان، عودة خدمات المراسلات عقب العطل الذي أصابها منذ منتصف الليلة الماضية، في غالبية دول أوروبا، وأفريقيا، وروسيا، ودول الكومنولث.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحساب الرسمي لـ"تلغرام" على "تويتر"، اليوم الأحد:"ستعود الخدمة إلى إيران، والشرق الأوسط قريبا"، مؤكدا عودة خدمة المراسلات في غالبية أوروبا، وأفريقيا، وروسيا ودول الكومنولث".

وأضاف حساب التطبيق: "دول الأمريكتين وجنوب شرق آسيا لم تتأثر بالعطل الذي حدث"، مضيفا: "هذا العطل أيضا أثّر على مطار أمستردام الدولي ونحو 18 ألف أسرة في المنطقة السكنية المحيطة به".

وكان مؤسس التطبيق بافل دوروف، أعلن صباح اليوم الأحد، توقف خدمة المراسلات عبره بسبب عطل ضخم سيؤثر خلال الساعات المقبلة على المستخدمين في أوروبا، مؤكدا أنه يجري حل المشكلة".

وأعلن التطبيق، صباح اليوم، أن العمل مستمر لإصلاح العطل الذي حدث بسبب انقطاع ضخم للطاقة الكهربائية في العاصمة الهولندية أمستردام"، لافتا إلى أن مستخدمي التطبيق في أوروبا، والشرق الأوسط، وروسيا، ودول الكومنولث لا يستطيعون التواصل عبره".