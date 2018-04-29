إيران: الخليج "فارسي" بالتاريخ والوثائق... واقتدارنا فيه يذل أمريكا

قال علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن "حسرة تغيير اسم الخليج الفارسي والسيطرة عليه ستبقى في قلوب المستعمرين إلى أبد التاريخ".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان ولايتي قوله إن "قضية تغيير اسم هذا الخليج الفارسي أو تحريفه هو إثارة فتنة وعليهم أن يعلموا بأن مسعاهم دون جدوى".

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE قاذفة صواريخ إيرانية تجبر سفينة أمريكية على الابتعاد في الخليج الفارسي

ولفت ولايتي إلى أن "الوثائق والتاريخ وخلفية الإيرانيين وكتابات المؤرخين من الفرس والعرب جميعها أوردت عبارة البحر الفارسي أو الخليج الفارسي وهذا هو الحال بالنسبة للخرائط الموجودة في المتاحف العالمية والإيرانية".

وأضاف أن "تغيير الاسم مقدمة لتغيير الهوية تليها ادعاءات سيادية علي الخليج الفارسي فهؤلاء راغبون في السيطرة علي آسيا الوسطي والمحيط الهندي".

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي فدوي، إن "اقتدار إيران في الخليج الفارسي وعد إلهي قد أذل أمريكا في المجالات كافة"، بحسب وكالة فارس.

وخلال مراسم تكريم المدافعين عن الخليج الفارسي في مدينة بوشهر إن "إيران وخلافا لرغبة الأعداء قد انتقلت سريعا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الردع وهي من الطموحات الصعبة المنال".

وتابع أن "العدو يدرك في هذه المرحلة أن اتخاذ أي خطوة ضد إيران سيكون ضررها اأكثر من نفعها، ولهذا السبب نجد أنه برغم جميع ممارساته الشيطانية لا يجرؤ على إطلاق حتى رصاصة واحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".