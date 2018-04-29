ماكرون: الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل

طهران — سبوتنيك. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية، عن ماكرون قوله، خلال اتصال هاتفي مع روحاني استمر لأكثر من ساعة، اليوم الأحد، أن "الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي بشكل كامل"، مشددا "فرنسا خاصة تدعم الاتفاق النووي وستبقى به 100 بالمئة".

إلى ألمانيا إلى اتفاق بتسوية برنامج إيران النووي في تموز/يوليو 2015، وبموجبه ترفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل توقفها عن تخصيب اليورانيوم وخططها لتطوير القنبلة الذرية، وهو ما اعتبره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "اتفاقا تاريخيا".

وتنتقد الإدارة الأمريكية الحالية الاتفاق النووي الذي يصفه الرئبيس دونالد ترامب بـ "الاتفاق الفظيع"، ملمحا إلى إمكانية انسحاب واشنطن منه الشهر المقبل.

وكانت كل من ألمانيا، وفرنسا أعلنت رفضها الانسحاب من الاتفاق النووي، أو الحديث عن تعديله، إلا أن ميركل قالت أمس الأول في مؤتمر صحافي "الاتفاقية حول إيران غير مثالية ولا تحل كل المشاكل، لكنه أساس يمكن البناء عليه".