إيران: احتجاز أكاديمي يحمل جنسية بريطانية بسبب اتهامات أمنية

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أكدت اليوم الأحد إلقاء القبض على أكاديمي بريطاني من أصل إيراني بسبب اتهامات أمنية.

يأتي ذلك على خلفية أحدث واقعة احتجاز لمزدوجي الجنسية في إيران خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب رويترز.

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك يوم الأربعاء إن الحرس الثوري الإيراني احتجز عباس عدالت، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، في منتصف أبريل/ نيسان.

در پی انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت عباس عدالت٬ استاد امپریال کالج لندن که به تهران سفر کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه ایران این خبر را تأیید کرد و بدون ارائه جزئیات، علت بازداشت را «امنیتی» دانست.#عباس_عدالت #اژه_ای#نه_به_جمهوري_اسلامي #دشمن_ما_همین_جاست pic.twitter.com/c2MGNawQ2h — half blood prince (@halfblo77358899) April 29, 2018

وقال غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية للصحفيين في طهران ردا على تقارير احتجاز عدالت: "أؤكد القبض عليه بسبب اتهامات أمنية لكن لا أستطيع الخوض في التفاصيل"، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ويعمل عدالت أستاذا في علوم الكمبيوتر في امبريال كوليدج بلندن.

كانت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية في إيران، قالت يوم الخميس إن عدالت كان جزءا من "شبكة تسلل تابعة لبريطانيا" جرى اعتقال أعضائها.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/۱



اژه‌ای:

اتهام #عباس_عدالت امنیتی بوده و اکنون بازداشت است و من دستگیری وی را تایید می‌کنم، ولی از بیان جزییاتش معذورم/

(عباس عدالت، ایرانی ساکن انگلستان، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و استاد معین دانشگاه صنعتی شریف است) pic.twitter.com/1g9zE73uhs — روزآروز (@Roozarooznews) April 29, 2018

بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات من إيران عن احتجازه.

يذكر أن إيران تحتجز ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.