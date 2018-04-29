"استراتيجية شاملة" تحكم التعاون بين إسرائيل وأمريكا على مواجهة إيران

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، على التعاون في مواجهة ما أسمياه التهديدات الإيرانية في المنطقة، فيما أكد الأخير المضي في خطط نقل سفارة دولته بإسرائيل من تل أبيب للقدس.

القدس — سبوتنيك. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل ضمن جولة إقليمية: "أشعر بالفخر بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في الرابع عشر من أيار/مايو القادم".

وأضاف نتنياهو "التهديد العالمي الأكبر هو احتمال وقوع سلاح نووي في أيدي المتشددين الإسلاميين، وعلى الأخص إيران"، معبرا عن "تقديره لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران".

© AP Photo / فرنسا وبريطانيا وألمانيا يؤكدون تأييدهم للاتفاق النووي مع إيران

من جانبه، أكد بومبيو أن الرئيس الأمريكي لديه "استراتيجية شاملة للتعامل مع كل التهديدات من إيران. الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل في مواجهة إيران".

وأضاف أن "إذا لم يتيسر لنا تعديل الاتفاق النووي مع إيران فإننا سنرفضه".

يذكر أنه في منتصف شهر أيار/مايو، سيحل الموعد النهائي، الذي حدده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للإعلان فيه عن نتائج المناقشات بين بلاده وثلاث دول أوروبية — بريطانيا وألمانيا وفرنسا — حول ما إذا كانت واشنطن ستستمر في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني أم لا.

الجدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقا مع مجموعة دول "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.

ويذكر أن ترامب أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن ذلك الإجراء سيتزامن مع احتفالات إسرائيل بذكرى تأسيسها في منتصف أيار/مايو.