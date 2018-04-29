السفارة الروسية: حكومة ماي تستخدم القضايا الروسية لأغراض سياسية داخلية فقط

سبوتنيك. ونشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير عن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات البريطانية الأخيرة.
وفقا لصحيفة صنداي تايمز ، فإن "الربوتات الروسية" على موقع "تويتر" حاولت التأثير على نتائج الانتخابات العامة البريطانية التي أجريت في 8 حزيران/ يونيو الماضي، والترويج لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين.
وذكر بيان السفارة "لقد لاحظنا أيضا أن هذه المواد الإعلامية تظهر في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المزمع أجراؤها في 3 مايو… ولا نستطيع أن نتجاهل أن هذه النوع من التقارير تعطى انطباعا أن الحكومة الحالية تستخدم هذه القضايا لأهداف سياسية محلية فقط".
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