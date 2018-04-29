السفارة الروسية: حكومة ماي تستخدم القضايا الروسية لأغراض سياسية داخلية فقط

اتهمت السفارة الروسية في بريطانيا اليوم الأحد، الحكومة البريطانية باستخدام القضايا المتعلقة روسيا لخدمة أهداف سياسية، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المقبلة، والمزمع إجراؤها يوم الخميس المقبل.

سبوتنيك. ونشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير عن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات البريطانية الأخيرة.

© REUTERS / Simon Dawson وسائل إعلام ترجح استقالة ماي في الشهر المقبل

وفقا لصحيفة صنداي تايمز ، فإن "الربوتات الروسية" على موقع "تويتر" حاولت التأثير على نتائج الانتخابات العامة البريطانية التي أجريت في 8 حزيران/ يونيو الماضي، والترويج لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين.

وذكر بيان السفارة "لقد لاحظنا أيضا أن هذه المواد الإعلامية تظهر في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المزمع أجراؤها في 3 مايو… ولا نستطيع أن نتجاهل أن هذه النوع من التقارير تعطى انطباعا أن الحكومة الحالية تستخدم هذه القضايا لأهداف سياسية محلية فقط".