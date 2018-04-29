اختفاء غامض للشجرة التي زرعها ترامب وماكرون في البيت الأبيض (صورة)

زرع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 23 نيسان/أبريل الجاري، شجرة بلوط حديقة البيت الأبيض، ولكنها اختفت وبقي مكانها العشب.

خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة، عقد ماكرون وترامب مفاوضات رسمية، وحلقت بهما طائرة هليكوبتر فوق واشنطن، كما أنهما قاما بزرع شجرة البلوط في حديقة البيت الأبيض، وتم جلب الشتلة من الغابة الفرنسية بيلو وود، حيث وقعت معركة بيلو وود بين القوات الأمريكية والألمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وفق صحيفة "تيليغراف".

وغرس الرئيسان الشجرة بينما كانت زوجتيهما تراقبهما، في الوقت الذي أشار الرؤساء إلى أن الشجرة ترمز إلى "العلاقات بين الدولتين".

© REUTERS / Yuri Gripas اختفاء غامض للشجرة التي زرعها ترامب وماكرون في البيت الأبيض

واكتشف المصورون اختفاء الشجرة، اليوم 29 نيسان/أبريل، بينما بقي مكانها العشب الأخضر والأصفر فقط. ولم تقم إدارة الرئيس الأمريكي التعليق على الأمر.