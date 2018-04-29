زاخاروفا: الصحفيون الغربيون يضطهدون السوريين الذين يتكلمون الحقيقة حول "الهجوم الكيميائي" المفبرك

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي، أخضع الصحفيون الغربيون السوريين الذين شهدوا "الهجوم الكيميائي" المفبرك في دوما السورية، لاضطهاد ساخر، وأضافت، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الصحفيين قريبا.

© REUTERS / MICHAEL KOOREN هل ستؤثر إفادات الشهود على الكيميائي المزعوم في دوما على سياسة الغرب

سبوتنيك. ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى الأسئلة التي طرحت خلال المؤتمر الصحفي من قبل مراسلي "بي بي سي" و"أي تي في"، حيث سأل مراسل "أي تي في" شهود "الهجوم الكيميائي" المفبرك عن المبالغ التي دفعت لهم مقابل مشاركتهم في المؤتمر الصحفي، وقال صحفي "بي بي سي" إن الطفل حسن دياب، البالغ من العمر 12 عاما، سيتعرض بسبب هذا "لصدمة نفسية".

وقالت زاخاروفا: "الصحفيين، الذين استغلوا لسنوات عديدة أطروحة الديمقراطية، وصورة الأطفال الآن يسألون طفلا هذا السؤال… لقد وجدت أسماء هؤلاء الصحفيين، وهم من أصل بريطاني وهولندي، وسوف تظهر أسماء هؤلاء الصحفيين، في مؤتمر القريب… لقد عزموا أن السوريين تعرضوا لهجوم كيميائي، لكن سنري الهجوم الحقيقي الذي تعرضوا له بسبب هؤلاء الصحفيين الذين جلسوا أمامهم وبدؤوا يسخرون".

وأضافت زاخاروفا:

أود أن أسأل نفس الصحفيين البريطانيين: عندما طالبوا قبل ستة أو سبعة أعوام بـ"الربيع العربي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكروا في نوع الصدمة النفسية التي قد يتعرض لها الأطفال في ذلك الوقت، والذين منهم من لم يولد بعد؟

نظمت البعثات الدائمة لروسيا وسوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس 7 أبريل/نيسان، مؤتمر لأعضاء المنظمة مكرسة للاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما السورية. لإثبات الطبيعة الكاذبة لفيديو "ذوي الخوذ البيضاء"، الذي كان أساسا للهجوم الصاروخي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 نيسان/أبريل، ومن ثم تم دعاء 17 شهود إلى لاهاي. ووصل السوريون، ومن بينهم أطباء من مدينة دوما، للإبلاغ عما حدث بالفعل في ذلك اليوم. وقد اتبع ممثلو وسائل الإعلام أدلة على أن المادة ملفقة.