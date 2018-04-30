مصدر عسكري إيراني يرد على مزاعم مقتل مستشارين في سوريا

علق مصدر عسكري إيراني، اليوم الاثنين، 30 أبريل/نيسان، على تقارير الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا ومقتل مستشارين إيرانيين.

ونفى المصدر، في تصريح لوكالة تسينم الدولية للأنباء، "الاعتداء الصاروخي على قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا ومقتل مستشارين عسكريين إيرانيين".

وكان الجيش السوري قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد، أن عدة صواريخ استهدفت قواعد عسكرية في ريفي حلب وحماه، فيما قال مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك"، إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الأغلب من ضربات جوية.

© REUTERS / OMAR SANADIKI أول فيديو لقصف مواقع الجيش السوري في ريفي حماة وحلب

وأضاف أن استهداف مستودع للذخيرة تابع للواء 47 للجيش السوري في ريف حماه نتج عنه انفجارات قوية وحريق هائل، مشيرا إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية ولا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.

كما نقلت "تسنيم"، في وقت سابق، عن قائد "لواء فاطميّون"، والذي بدوره، كذب الأنباء المتداولة حول تعرض موقع تابع للوائه لهجوم صاروخي في حلب، نافيا وقوع خسائر بشرية في صفوف مقاتليه. وقال: "قاعدة هذا اللواء قرب مدينة حلب سالمة مئة في المئة، ولم يقتل أحد من عناصر اللواء في هذا الهجوم المزعوم".