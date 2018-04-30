باحث: إيران تمتلك قدرات ستجعل أمريكا تندم إذا هاجمتها

وصف محمد نور الدين، الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإيرانية، تهديدات قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، بشأن امتلاك بلاده قدرات لن يدركها الأمريكيون إلا بعد فوات الأوان، بأنها جادة جدا.

وقال نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان 2018، إن الفترة المقبلة ستشهد تهديدات متبادلة بين كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فالأولى تتحسب لاحتمالات عدوان غادر ضدها، والأخيرة تحاول دفع أمريكا إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، لحماية نفسها.

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وأوضح الخبير في الشؤون الإيرانية، أن "إسرائيل ما زالت تعيش داخل مخاوف كبرى من احتمالات وقوع ضربة إيرانية ضدها، ردا على مقتل عدد من العسكريين الإيرانيين في هجمات إسرائيلية ضد مطار التيفور العسكري في سوريا، وبالتالي هي تدفع أمريكا لتوجيه عمل عسكري ضد إيران، احترازيا لصالحها".

وأضاف نور الدين، أن "قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، هدد بامتلاك بلاده طائرات مسيرة، قادرة على ردع أي عدوان أو هجمات أمريكية أو إسرائيلية، وهو هنا يلمح إلى امتلاك بلاده تكونولوجيات متقدمة في مجالات الهجوم والدفاع الجوي والبري أيضا، مؤكدا أن إيران تمتلك قدرات ستجعل أمريكا تندم إذا هاجمتها".

وتابع نور الدين "الرجل يقول بشكل صريح إن الطائرات المسيرة لديهم تستخدم في الأعمال العسكرية، ويحذر الولايات المتحدة من أنها لن تدرك القدرات العسكرية الإيرانية الكاملة إلا عندما يكون الأوان قد فات، أي أنه يتحدث عن شكوك في أن أمريكا ستوجه ضربات عسكرية لإيران، ويؤكد أنها ستدفع ثمن هذه الضربات باهظا".

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وأعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن الحرس يملك عددا كبيرا من الطائرات دون طيار، يمكنها مواجهة أي عدوان يقع على بلاده، فيما يمثل جانبا من تعزيز قوة الحرس التي تشمل تطوير قدرات الصواريخ الساحلية.

وقال فدوي، في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية أمس الأحد 29 أبريل/ نيسان، "نملك اليوم مجموعة كبيرة من الطائرات من دون طيار "المسيرة"، وهي مستعدة لتنفيذ أي نوع من العمليات في مواجهة الأعداء".

وتابع القائد في الحرس الثوري: "وحدات التدخل التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية مستعدة لتنفيذ أي مهمة لمواجهة أي تهديد محتمل من قبل الأعداء". وأضاف أن "الأمريكيين لن يستطيعوا الاطلاع على قدرات إيران إلا بعد أن يكون قد فاتهم الأوان بحيث لن يكون بمقدورهم آنذاك فعل أي شيء".

وتابع "بشكل أكيد، فإنه لا يمكن مقارنة قدرات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم مع القدرات الماضية. وبشكل طبيعي فقد استعرضنا جزءا بسيطا من قدراتنا، وحسب حاجاتنا، في المناورات العسكرية؛ لكننا أخفينا القسم الأعظم من قدراتنا".

ويواصل الحرس الثوري الإيراني، وهو أحد أركان القوة العسكرية الإيرانية والمكلف دستوريا بالدفاع عن حدود البلاد والحفاظ على النظام الداخلي، تطوير نوعيات مختلفة من الأسلحة البحرية والبرية والجوية.

وقبل نحو عامين أعلن العميد فدوي إجراء اختبارات ناجحة على زورق بحري يسير بسرعة فائقة تبلغ 205 كيلومترات. وأشار إلى أن الزورق مزود بطوربيدات ومدفعية من إنتاج مؤسسة الصناعات العسكرية الإيرانية.