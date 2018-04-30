رئيسة الوزراء البريطانية تعين ساجد جاويد وزيرا للداخلية

القاهرة — سبوتنيك. ونشر الحساب الرسمي لمكتب تريزا ماي على "تويتر" تغريدة قال فيها إن ساجد جاويد أصبح وزير الداخلية الجديد في بريطانيا".
تقلد عدة مناصب في الحكومة البريطانية منها وزيرا للثقافة والإعلام والرياضة، ووزير الدولة بوزارة الخزانة، وكان أول وزير مسلم يتولى منصب وزير الثقافة في تاريخ بريطانيا، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وجاويد هو سياسي بريطاني من أصل باكستاني ينتمي لحزب المحافظين البريطاني، ووالده سائق حافلة هاجر من باكستان إلى بريطانيا منذ أكثر من خمسين عاما.
وتخرج جاويد من جامعة إكسيتر البريطانية 1991 وانضم إلى جمعية الطلاب المحافظين التابعين لحزب المحافظين البريطاني أثناء دراسته الجامعية.
وانضم جاويد لمؤتمر حزب المحافظين عندما كان عمره 20 عاما.
Sajid Javid MP @SajidJavid becomes Secretary of State for the @UKHomeOffice— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 30, 2018
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