صالحي: نأمل أن يعود الرئيس الأمريكي إلى صوابه

قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الاثنين 30 أبريل/نيسان، إن طهران تأمل أن يعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى صوابه.

طهران — سبوتنيك. وأشار صالحي في تصريحات نقلتها وكالة "إسنا" الإيرانية، خلال افتتاحه مدرسة نووية في مدينة مشهد، إلى إن بلاده تأمل أن يعود الرئيس الأمريكي إلى صوابه ولا ينسحب من الاتفاق النووي.

© REUTERS / JOE SKIPPER مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الملف النووي الإيراني

أما في حالة الانسحاب، فقال صالحي: "طهران مستعدة من الناحية التقنية لتخصيب اليوارنيوم على مستوى أعلى مما كان عليه قبل الاتفاق النووي".

وتابع "إيران يمكنها العودة لمكانتها السابقة إذا لم يتم الإيفاء بوعود الاتفاق النووي".

ومضى بقوله

"على [الرئيس الأمريكي] دونالد ترمب والإدارة الأمريكية أن يتحليا بالعقل وأن لا يورطا نفسيهما والآخرين في موضوع المواجهة مع إيران".

وأوضح صالحي أن "مشروع محركات الدفع النووي يسير في تقدم جيد، وقمنا بإعداد خارطة طريق له، وبالتأكيد ينبغي القول أن هذا البرنامج طويل الأمد".

واختتم بقوله

"ست دول في العالم تمتلك حاليا محركات الدفع النووي، خمس منها أعضاء في مجلس الأمن، بينما البلد الوحيد الذي يمتلك محركات الدفع النووي خارج مجلس الأمن هو الهند والتي حصلت على هذه التقنية بعد سنوات من الجهد وبمساعدة روسيا".