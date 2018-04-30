مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يعقد جلسة طارئة على خلفية قصف مواقع عسكرية سورية

القدس — سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "سيتناول الاجتماع الملف الإيراني".
وتنعقد الجلسة الطارئة لبحث القصف على مقرات عسكرية بسورية في ساعات متأخرة من ليلة أمس، ويأتي عقد الجلسة على الرغم من أن إسرائيل التزمت الصمت إزاء القصف أو التعقيب على ما نسب إليها في وسائل إعلام سورية وأجنبية، بأنها تقف وراء قصف المنشآت العسكرية ومزاعم عن مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن الجيش السوري عن وقوع عدة انفجارات وأن صواريخ استهدفت قواعد عسكرية في ريفي حلب وحماة، فيما قال مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك"، إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الأغلب من ضربات جوية.
ولم يذكر التلفزيون السوري أي تفاصيل عن ضحايا أو أضرار.
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