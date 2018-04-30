مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يعقد جلسة طارئة على خلفية قصف مواقع عسكرية سورية

اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشكل طارئ ظهر اليوم الاثنين بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك على خلفية القصف الذي تعرضت له مواقع عسكرية في سوريا الليلة الماضية.

القدس — سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "سيتناول الاجتماع الملف الإيراني".

© Sputnik . Alexandr Kovalov إعلام: إسرائيل قصفت سوريا بأول قنبلة نووية تكتيكية

وأضافت الهيئة "كان من المفترض أن يقوم أعضاء المجلس المصغر غدا بجولة في قيادة الجبهة الداخلية إلا أنها ألغيت".

وتنعقد الجلسة الطارئة لبحث القصف على مقرات عسكرية بسورية في ساعات متأخرة من ليلة أمس، ويأتي عقد الجلسة على الرغم من أن إسرائيل التزمت الصمت إزاء القصف أو التعقيب على ما نسب إليها في وسائل إعلام سورية وأجنبية، بأنها تقف وراء قصف المنشآت العسكرية ومزاعم عن مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الجيش السوري عن وقوع عدة انفجارات وأن صواريخ استهدفت قواعد عسكرية في ريفي حلب وحماة، فيما قال مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك"، إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الأغلب من ضربات جوية.

ولم يذكر التلفزيون السوري أي تفاصيل عن ضحايا أو أضرار.