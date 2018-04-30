الفلبين: قد نطلب توسط السعودية أو قطر في الأزمة مع الكويت

أعلنت الفلبين، اليوم الاثنين أنها سترسل وفدا إلى الكويت، الأسبوع المقبل، لبدء المرحلة التمهيدية من أجل حل الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت الفلبين أنها "قد تطلب من السعودية أو قطر العمل كوسيط مع الكويتيين من أجل حل هذا الخلاف"، وفق ما أوردته صحيفة Manila Bulletin الفلبينية.

© REUTERS / ERIK DE CASTRO الكويت تعلق رسميا على تصريحات رئيس الفلبين

وكشفت وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو في مقابلة إذاعية صباح اليوم نقلتها وسائل الإعلام الفلبينية أنه "سيقود فريقا للشرق الأوسط من أجل إجراء اتصالات مع نظرائهم في الكويت".

وأوضح بيلو أن الفريق سيضم أيضا السفير السابق رافائيل سيجويس، وهو خبير معروف في شؤون الشرق الأوسط، وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن تاريخ 7 مايو سيكون موعد وصول البعثة إلى الكويت.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ أكويلينو بيمنتيل عن اعتقاده بأن إعادة موظفي العمال الأجانب إلى الوطن لا تزال تعتمد على العمال أنفسهم لأنهم قد يختارون عدم الاستجابة لنداء الرئيس.

واقترح رئيس مجلس الشيوخ أن "يقوم الوسطاء السعوديون أو القطريون بالمساهمة في حل هذا الخلاف مع الكويتيين" قائلاً: "ربما يمكننا أن نطلب المساعدة من المملكة العربية السعودية أو قطر للعمل كوسيط مع الكويتيين"، وفق ما أوردته الصحيفة.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon صدمة لرئيس الفلبين من القرار الكويتي... وتصريحات جديدة بشأن اتفاقية العمالة

وكانت الأزمة اشتعلت بين الكويت والفلبين بعد أن صعد الرئيس الفلبيني لهجته ضد الكويت طالبا حظر العمالة إليها، وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال 72 ساعة، وحجز تذكرة العودة مجانا، بعد جريمة قتل عاملة منزلية من قبل وافدين، واكتشاف جثتها موضوعة في ثلاجة إحدى الشقق، في ما عرف بـ"جثة الفريزر".

وفي كلمة غاضبة، لوح الرئيس رودريغو دوتيرتي، بصور لعاملات فلبينيات تعرضن لانتهاكات في الكويت، كما عرض صور عاملة عثر على جثتها في مجمد (فريزر) بشقة مهجورة هناك، مناشدا دول الخليج معاملة أبناء بلاده بكرامة.

وتسببت الجريمة في أزمة كبرى بين الكويت والفلبين، دعت رئيس الفلبين لشن هجوم ضاري على الدولة الخليجية معلنا عن مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني في الكويت.

وما لبثت الأزمة تهدأ مع تصريحات رسمية إيجابية من البلدين، فضلا عن إعلان الكويت القبض على الجاني، حتى اشتعلت مجددا بسبب مقاطع فيديو، تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الأشخاص يقومون بتمكين مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية من الهرب من منازل كفلائهن.

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ويصور الفيديو، عناصر فلبينية من "فرق التدخل السريع"، وهم يساعدون فلبينيات عاملات على الهرب من منازل كويتية. وتقوم عناصر فرق التدخل السريع بتهريب العاملات الفلبينيات في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية، بعدما اشتكين من تعرضن لمعاملة سيئة.

وأثارت هذه الفيديوهات جدلا واسعا في الكويت، كما أثار غضب السلطات التي قررت طرد السفير الفلبيني وإعلانه "شخصا غير مرغوب فيه"، كما قررت استدعاء سفيرها من مانيلا للتشاور، ما دفع الرئيس الفلبيني إلى اتخاذ قرار بسحب جميع العمالة الفيلبينية من دولة الكويت.

وأعلن السفير الفليبيني في الكويت ريناتو أوفيلا، أنه سوف يعود إلى بلاده صباح الأربعاء المقبل، في آخر يوم من المهلة التي حددتها الخارجية الكويتية للمغادرة.