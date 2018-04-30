نيكول باشينيان مرشحا وحيدا لشغل منصب رئيس وزراء أرمينيا

أكد البرلمان الأرمني، اليوم الاثنين، أن زعيم حملة الاحتجاجات في أرمينيا، نيكول باشينيان، أمسى مرشحا وحيدا لشغل منصب رئيس الوزراء في أرمينيا.

يريفان — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للبرلمان، نشر على موقعه الرسمي: " كتلة "ييلك" للجمعية الوطنية (البرلمان)، وفقا لأحكام الدستور، رشحت نيكول باشينيان لشغل منصب رئيس لوزراء أرمينيا، ولا يوجد مرشحين آخرين.

وانتهى الموعد النهائي لترشيح المرشحين في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو (14:00 غرينتش).

وتم الدفع بباشتنيان، من قبل حزبه، "العهد المدني"، بعد رفض جميع الأحزاب في أرمينا تقديم مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء، وأصبح باشينيان هو المرشح الوحيد لشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد. وسينظر البرلمان الأرمني في موضوع انتخاب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، غدا الثلاثاء، 1 أيار/مايو.

ويذكر أنه لدى الحزب الجمهوري في أرمينيا 59 مقعدا نيابيا في البرلمان، وكتلة "تساروكيان" (أرمينيا المزدهرة) لديها 31 مقعدا، وكتلة "ييلك" برئاسة باشينيان لديها 9 مقاعد، أما الحزب "الطاشناك" (الاتحاد الثوري الأرمني)، الذي كان في السابق جزءا من التحالف مع الحزب الجمهوري — فقط 7 مقاعد، و ينبغي أن يصوت لصالح باشينيان 53 نائبا من أصل 105 نائباـ لتعينه في منصب رئيس الوزراء.