كوريا الشمالية تتخذ الخطوة الأولى للتقارب مع الجنوب

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان، عن أول قراراتها في سبيل التقارب بينها وجارتها كوريا الجنوبية.

وتنوى كوريا الشمالية تعديل توقيتها المعمول به لكي يتوافق مع كوريا الجنوبية، وهو القرار الذي اعتمدته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، حسب وكالة الأنباء يونهاب.

وبداية من 5 مايو/ أيار يتم تقديم التوقيت في بيونغ يانغ 30 دقيقة، لكي يتوافق مع التوقيت الكوري الجنوبي.

A historic moment, not only for the Koreas, but potentially also the world.



North Korea's Kim Jong Un and South Korea's Moon Jae In pic.twitter.com/0hCCowDXYj — mes #TeamPinky (@OH_mes) April 27, 2018

وناقش الرئيسان الكوريان في قمتهما الأخيرة، مسألة توحيد التوقيت بين الكوريتين، وذلك بعد اقتراح من كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية.

So Kim Jong Un crossed the border to South Korea then he grabbed Moon Jae In’s hand to cross back to North Korea lol



This is a fanfic tbh pic.twitter.com/IFUr4cMAdy — EXO CBXL (@saminseok) April 27, 2018

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم الشمالي:"شعر الزعيم الأعلى بأسى عميق عندما رأى ساعتين معلقتين بتوقيتين مختلفين في موقع لقاء القمة بين الكوريتين، لذا بادر بتوحيد التوقيت الزمني بين الكوريتين أولا".

"There is no reason why we should fight each other — we are one nation."



Kim Jong-un returns to North Korea after historic summit on South Korean soil https://t.co/b196Cf427m pic.twitter.com/qv5xwPlKmu — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 27, 2018

وبادرت كوريا الشمالية إلى التعديل لأنها هى التى غيرت التوقيت الموحد، في أغسطس/ آب 2015، وزعمت وقتها أنها "تزيل الآثار التى خلفتها فترة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية".

Kim Jong-un is leading North Korea out of economic disasterhttps://t.co/8yReH9iiWA pic.twitter.com/Dwjm1R5u15 — Forbes (@Forbes) April 30, 2018

وبدأت قمة زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، الجمعة الماضية، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.

North Korea's Kim Jong Un and South Korea's Moon Jae-in met at the border village of Panmunjom for the first inter-Koreas summit in more than a decade. They agreed to work toward a permanent peace treaty and denuclearization. https://t.co/53k2cfhd70 pic.twitter.com/PFAm6Ua8qj — NPR (@NPR) April 27, 2018

وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".

South Korea to remove loudspeakers along border, North Korea to align time zone with the South https://t.co/9GZ9TfWrNn pic.twitter.com/PTLjirqVHJ — Reuters Top News (@Reuters) April 30, 2018

وبدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا، "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".