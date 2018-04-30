ترامب: سأتخذ قراري بشأن الاتفاق النووي مع إيران في 12 من الشهر القادم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي مع إيران منتصف الشهر القادم، مؤكدا أن الاتفاق الحالي غير مقبول.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في واشنطن مع نظيره النيجيري، محمد بخاري، "لن أقول ما سأفعله ولكن أعتقد أنني في 12 من مايو المقبل سأتخذ قراراي"، مضيفا أن "الوضع الحالي لا يمكن تجاهله أو قبوله".

وبحسب رويترز، قال ترامب إن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لن يكون له أي تأثير سلبي على محادثاته النووية القادمة مع كوريا الشمالية وأضاف أنه مستعد للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد مع طهران.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب: أدرس عقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح أو سنغافورة

وعندما سئل ترامب إن كان الانسحاب من الاتفاق مع إيران سيرسل بإشارة خاطئة إلى بيونغ يانغ قال "أعتقد أنه يبعث بالرسالة الصحيحة… تعرفون أن هذا الاتفاق سينتهي سريانه خلال سبعة أعوام وسيكون لإيران مطلق الحرية في المضي قدما وإنتاج أسلحة نووية".

ولم يفصح ترامب إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي قبل المهلة التي تنتهي في 12 أيار/ مايو لاتخاذ قرار قائلا "سنرى ماذا سيحدث". لكنه عبر عن عدم رضاه إزاء الاتفاق.

وقال "هذا ليس وضعا مقبولا. إنهم لا يجلسون مكتوفي الأيدي. إنهم يطلقون صواريخ يقولون إنها لأغراض تلفزيونية. لا أعتقد ذلك" وأضاف "هذا لا يعني أننا لن نتفاوض بشأن اتفاق حقيقي".