ترامب: أدرس عقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح أو سنغافورة

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنه يدرس عقد القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح أو في سنغافورة.

واشنطن — سبوتنيك. قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن سنغافورة والمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين هما من بين مناطق عدة قد يختار أحدها لعقد القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، مع نظيره النيجيري، محمد بخاري، "ندرس دولا مختلفة، بما فيها سنغافورة، بالإضافة إلى المنطقة منزوعة السلاح".

© REUTERS / KCNA أين يجتمع ترامب مع زعيم كوريا الشمالية

إلا أنه صرح بأنه "معجب بفكرة وجودي هناك (المنطقة منزوعة السلاح)"، مضيفا أنه "إذا نجحت الأمور هناك، قد يقام احتفال عظيم في ذلك الموقع، وليس في بلد طرف ثالث".

إلى ذلك، أعلنت مصادر في الإدارة الأمريكية، أمس الأحد 29 أبريل/ نيسان، أن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يمكن أن يعقد في منغوليا أو سنغافورة، وجاء ذلك وفقا قناة" سي بي أس" التلفزيونية.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال رئيس وزراء سنغافورة لي شيان لونغ، إن بلاده لم تتلق طلبا رسميا من واشنطن وبيونغ يانغ لتكون بلاده ملتقى لقادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة.