الكنيست الإسرائيلي يكشف عن "شروط" منح نتنياهو سلطة إعلان الحرب

كشف الكنيست الإسرائيلي عن منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلطة إعلان الحرب "بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع فقط في الحالات القصوى".

القاهرة — سبوتنيك. صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالموافقة على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنحه سلطة إعلان الحرب بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع فقط.

وقال صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية إن "الكنيست صوت مساء الاثنين لصالح طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنحه سلطة إعلان الحرب بموافقة وزير الدفاع فقط وفي الحالات القصوى".

© Sputnik . Sergey Guneev نتنياهو: إيران تسعى إلى تدمير إسرائيل ونحن على استعداد لأي مواجهة

وذكرت الصحيفة أن لجان الدفاع، والشئون الخارجية، والدستور، والقانون، والعدل كانت قد رفضت مشروع القانون، إلا أن الكنيست وافق عليه في جلسته العامة.

وفي تصريحات سابقة له، قال نتنياهو إن إيران تسعى إلى تدمير إسرائيل، مؤكدا على استعداد الجيش الإسرائيلي لأي مواجهة بين البلدين.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال حضوره لقاء لأعضاء هيئة أركان الجيش الإسرائيلي مساء الأحد 22/ نيسان أبريل، بحضور وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان العامة غادي أيزنكوت، حيث قال نتنياهو "سمعت اليوم الأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني الذي يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. هذا هو وزير خارجية دولة ترسل الطائرات المسيرة المسلحة إلى إسرائيل وتطلق الصواريخ على السعودية".