سر ورقة الـ100 دولار وظهور ترامب في اجتماع زعيمي الكوريتين

تواجد ساحر كوري جنوبي في مأدبة العشاء، التي أقامها رئيس كوريا الجنوبية على شرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ووفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، دخل ساحر لتلطيف الأجواء ودفع الجميع إلى الضحك، حيث تجول بين الضيوف، وطلب من أحد الكوريين الجنوبيين بعض المال.

وأخرج المسؤول الكوري الجنوبي ورقة نقدية فئة 50 ألف وون (50 دولارا أمريكيا)، وأعطاها للساحر، الذي حولها لورقة نقدية فئة دولار أمريكي، ثم حولها لورقة نقدية فئة 10 دولارات، ثم إلى ورقة فئة 100 دولار أمريكي، وأعطاها في النهاية للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

At the inter-Korean summit banquet, North Korean official Kim Yong Chol — who, incidentally, is sanctioned by the U.S. for his involvement in North Korea’s nuclear program — got the "trump card" pic.twitter.com/q2psJ5dXZj — Anna Fifield (@annafifield) April 30, 2018

وتسبب الأمر في صياح أحد المسؤولين الكوريين الجنوبيين ضاحكا: "لم تعد هناك حاجة للصادرات من كوريا الشمالية. يمكنك صنع المال في ثوان باستخدام السحر"، ليضحك زعيم كوريا الشمالية.

وذهب الساحر إلى كيم يونغ تشول، المدير السابق للاستخبارات الكورية الشمالية والمسؤول الحالي عن العلاقات مع كوريا الجنوبية، وأحد المسؤولين الكوريين الشماليين الذين تعرضوا للعقوبات الأمريكية لمشاركتهم في البرنامج النووي.

Did you hear the one about the North Korean leader, the $100 bill and the trump card? Here's the backstory behind this photo of Kim Jong Un and Moon Jae-in's laughter https://t.co/0vsPrOrkEN pic.twitter.com/EAIvlL2OlT — Anna Fifield (@annafifield) April 30, 2018

وقام الساحر بتنفيذ خدعة بالورق مع تشول، نتج عنها حصول الأخير على "Trump Card"، وهي ورقة يظهر عليها وجه الرئيس الأمريكي.