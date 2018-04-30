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23:34 30 أبريل/ نيسان 2018
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    كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

    سر ورقة الـ100 دولار وظهور ترامب في اجتماع زعيمي الكوريتين

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
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    تواجد ساحر كوري جنوبي في مأدبة العشاء، التي أقامها رئيس كوريا الجنوبية على شرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

    ووفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، دخل ساحر لتلطيف الأجواء ودفع الجميع إلى الضحك، حيث تجول بين الضيوف، وطلب من أحد الكوريين الجنوبيين بعض المال.

    وأخرج المسؤول الكوري الجنوبي ورقة نقدية فئة 50 ألف وون (50 دولارا أمريكيا)، وأعطاها للساحر، الذي حولها لورقة نقدية فئة دولار أمريكي، ثم حولها لورقة نقدية فئة 10 دولارات، ثم إلى ورقة فئة 100 دولار أمريكي، وأعطاها في النهاية للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

    وتسبب الأمر في صياح أحد المسؤولين الكوريين الجنوبيين ضاحكا: "لم تعد هناك حاجة للصادرات من كوريا الشمالية. يمكنك صنع المال في ثوان باستخدام السحر"، ليضحك زعيم كوريا الشمالية.

    وذهب الساحر إلى كيم يونغ تشول، المدير السابق للاستخبارات الكورية الشمالية والمسؤول الحالي عن العلاقات مع كوريا الجنوبية، وأحد المسؤولين الكوريين الشماليين الذين تعرضوا للعقوبات الأمريكية لمشاركتهم في البرنامج النووي.

    وقام الساحر بتنفيذ خدعة بالورق مع تشول، نتج عنها حصول الأخير على "Trump Card"، وهي ورقة يظهر عليها وجه الرئيس الأمريكي.

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    الكلمات الدلالية:
    ساحر, الولايات المتحدة, كيم جونغ أون, دونالد ترامب, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أمريكا
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