وزير الدفاع الأمريكي يعلن موعد رحيل القوات الأمريكية من سوريا

علق وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، على مسألة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا.

وقال الوزير، الاثنين 30 أبريل/ نيسان، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لا يرغبون في سحب قواتهم من سوريا، حسب رويترز.

© REUTERS / OMAR SANADIKI أول تعليق رسمي من الأردن على استخدام أراضيها لقصف سوريا

وأضاف ماتيس أن سحب القوات من سوريا لن يتم قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام.

وأكد ماتيس أن أمريكا وحلفاءها على "أعتاب نصر تاريخي" على تنظيم "داعش".

وقال ماتيس: لا نريد ترك سوريا بينما لا تزال في حالة حرب.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنهم لا يريدون الانسحاب قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام "أنت تفوز بالمعركة ثم تظفر بالسلام".

ويلتقي ماتيس في وقت قريب مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا لبحث رؤيتهم حول جنيف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا في قوت قريب، لكنه عاد وأكد أنه يريد "ترك بصمة قوية ودائمة".