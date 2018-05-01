روسيا تحتج على إزالة أعلامها عن ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية أزالت العلم الروسي من فوق مبنى القنصلية في سياتل، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "أزالت السلطات الأمريكية العلم الروسي من مبنى مقر القنصلية العامة في سياتل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية لا يمكن اعتبارها إلا "كإساءة لرموز الدولة الروسية ومثال آخر على الانتهاك الجسيم من قبل واشنطن الرسمية لمعايير القانون الدولي".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS السفارة الروسية: السلطات الأمريكية دخلت عنوة إلى قنصليتنا في سياتل

وكانت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، قد أزالت الأعلام الروسية من فوق المباني الدبلوماسية الروسية التي استولت عليها في سان فرانسيسكو وواشنطن.

ووصفت موسكو الحدث بأنه "عمل عدائي" و"إساءة لرموز الدولة الروسية" وهددت بتدابير انتقامية.

هذا وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تأزما، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، رداً على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره، ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.