روسيا تحتج على إزالة أعلامها عن ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "أزالت السلطات الأمريكية العلم الروسي من مبنى مقر القنصلية العامة في سياتل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية لا يمكن اعتبارها إلا "كإساءة لرموز الدولة الروسية ومثال آخر على الانتهاك الجسيم من قبل واشنطن الرسمية لمعايير القانون الدولي".
ووصفت موسكو الحدث بأنه "عمل عدائي" و"إساءة لرموز الدولة الروسية" وهددت بتدابير انتقامية.
هذا وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تأزما، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، رداً على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره، ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)