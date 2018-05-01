أمريكا تمدد مفاوضات توريد الصلب والألمنيوم مع أوروبا وكندا والمكسيك

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان نشر اليوم الثلاثاء: إن "الإدارة مددت المفاوضات بشأن شروط توريد الصلب والألمنيوم مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لمدة 30 يوما".

فضلا عن ذلك أضاف البيان، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع كوريا الجنوبية بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أنه سيلغى بشكل دائم.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الاتحاد الأوروبي لا يقبل سياسة واشنطن حول رسوم الصلب الأمريكية

وأكد البيان أيضا أنه "التوصل إلى اتفاقية مبدئية مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد وقع في أوائل شهر آذار/مارس، على فرض رسوم استيراد جمركية بحجم 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم.

وفي الوقت نفسه، صرح البيت الأبيض بأن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة بأن منتجاتها "لا تهدد الأمن القومي".

وعبر حينها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان عن أسفه الشديد لهذه الخطوة، والتي وصفها بأنها تمثل تدخلا سافرا لحماية الصناعة المحلية الأمريكية، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى أي مبرر يرتبط بالأمن القومي، ومؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيرد، خلال أيام قلائل بـ "مقترح وقائي يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية.