أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ، إن الولايات المتحدة لم تضرب الأراضي السورية ليلة 30 نيسان / أبريل.

© REUTERS / RODI SAID وزير الدفاع الأمريكي يعلن موعد رحيل القوات الأمريكية من سوريا

واشنطن- سبوتنيك . وقال ماتيس للصحفيين يوم الاثنين:" لم نقم بأي ضربات على سوريا هذه الليلة".

يذكر أن التلفزيون السوري كان قد أعلن بوقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب تعرضت لهجوم صاروخي.

ولم يذكر التلفزيون السوري أي تفاصيل عن ضحايا أو أضرار.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة [المحظوران في روسيا]، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.