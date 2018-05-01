رئيس وزراء إثيوبيا الجديد يزور السودان غدا لبحث العلاقات الثنائية في أولى زياراته الخارجية

يقوم رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد، أبي احمد، بزيارة رسمية إلى السودان يوم غد، الأربعاء، تستغرق يومين، لبحث العلاقات الثنائية ووسائل تعزيزها بين البلدين.

الخرطوم — سبوتنيك . وكشفت صحيفة "السوداني" السياسية، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، سيبدأ زيارة رسمية إلى السودان، يوم غد الأربعاء، تستغرق يومين، لإجراء مباحثات رسمية مع الرئيس السوداني، عمر البشير، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت الصحيفة إلى، أن "زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي، تعتبر أول رحلة خارجية له منذ توليه الحكم في أثيوبيا في مطلع نيسان/ أبريل الحالي".

وجاء رئيس الوزراء الجديد لإثيوبيا أبي أحمد، خلفا لهيلي ميرام ديسالين، الذي قدم استقالته شباط / فبراير الماضي، بعد أن شهدت إثيوبيا فترة توترات واحتجاجات خلال العامين الماضيين، بسبب ما أسمته قومية (الاروميا) الإثيوبية، بالتهميش السياسي المستمر لها من قبل الحكومة المركزية.