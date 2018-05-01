أذربيجان وتركيا تناقشان مسائل التخطيط الدفاعي المشترك والاستراتيجية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان وتركيا ناقشتا في أنقرة المشاريع الدفاعية المشتركة.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب مستعد للعمل مع رئيس أذربيجان لتسوية الأزمة في قرة باغ

باكو — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك": " يشارك ممثلو الجيش الأذربيجاني في لقاء تبادل الخبرات للتعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال "تخطيط الدفاع والإستراتيجية العسكرية " في أنقرة".

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي السابق عبد الله غول وقّع اتفاقية تعاون استراتيجي بين تركيا وأذربيجان عام 2010 لتعزيز العلاقات بين الدولتين في شتى المجالات.

وفي عام2013 أسفر الاجتماع الثالث للمجلس الاستراتيجي الأعلى بين الدولتين عن التوقيع على بروتوكول التعاون العلمي والتقني بين هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية وأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية. وكذلك مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات وريادة الأعمال بين وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية ووزارة تكنولوجيا الاتصالات والعلوم في جمهورية أذربيجان، واتفاقية النقل الدولي المشترك للبضائع بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية أذربيجان.