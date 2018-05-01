وزير الاتصالات الإيراني يعلق على حجب "تلغرام"

رأى وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن حجب تطبيقات التلغرام ليس الحل الوحيد المتاح للتعاطي مع الآثار السلبية للتطبيق، محذرا من ظهور مشكلات تقنية، وذلك بعد يوم من حجب التلغرام في إيران، تطبيقا لقرار قضائي.

طهران — سبوتنيك. وقال جهرمي لوكالة "إيسنا"، "أعلنت أكثر من مرة أن الحظر ليس هو الحل الوحيد".

© Sputnik . Kiril Kallinikov مجلس أوروبا يرد على الحجب المحتمل لتطبيق تلغرام في روسيا

وأضاف "هناك مشكلات تقنية حصلت من حظر التلغرام في روسيا، وربما هذه المشكلات ستظهر في إيران أيضا".

وبدأ حظر تطبيق تلغرام في إيران، يوم أمس الاثنين، بعد أن أصدرت المحكمة الإيرانية العامة في طهران قرارا بذلك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب مفتش الفرع الثاني في نيابة الثقافة والإعلام في طهران أن "تلغرام هو تطبيق أجنبي ولا يراعي القوانين الإيرانية وأن الجهات المختصة كانت قد رصدت نشاطا ينتهك أمن الجمهورية الإسلامية ومصدرها التطبيق، كما أنه خلق مناخا مناسبا لنشاط الجماعات الإرهابية".

وأثار قرار حظر تلغرام جدلا انقساما في المجتمع الإيراني، بين مؤيد لإغلاق التطبيق ومناهض لذلك.

رفعت إيران الحجب عن تطبيق تلغرام يوم 13 كانون الثاني/ يناير الماضي بعد حجبه لأسابيع على إثر الاحتجاجات التي انطلقت في عدة مدن إيرانية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

ويعتبر تلغرام من اكثر التطبيقات شيوعا في إيران حيث تملك أغلب المؤسسات والشركات الإيرانية الرسمية والخاصة قنوات على هذا التطبيق ومئات الآلاف من المتابعين داخل ايران.