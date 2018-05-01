الخارجية الفرنسية: المعلومات الإسرائيلية تبرز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

اعتبرت الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن المعلومات التي كشفت عنها إسرائيل، مساء أمس الاثنين، بشأن إيران تستدعي الإبقاء على الاتفاق النووي، مشيرة، إلى أهمية وجود ضمانات طويلة المدى بشان برنامج طهران النووي.