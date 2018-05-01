جونسون يقول إن كلمة نتنياهو تؤكد الحاجة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول برنامج إيران النووي تؤكد الحاجة إلى إبقاء القيود التي نص عليها الاتفاق على طهران.

© AFP 2018 / Pierre Boussel الخارجية الفرنسية: المعلومات الإسرائيلية تبرز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

القاهرة — سبوتنيك . وقال جونسون اليوم الثلاثاء إن "عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بحث إيران السابق في تكنولوجيا الأسلحة النووية يؤكد أهمية إبقاء القيود التي نص عليها الاتفاق النووي على طموح طهران النووي"، مضيفا أن "الاتفاق ليس مبني على الثقة ولكن على التحقق الصارم، بما في ذلك الإجراءات التي تسمح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بالوصول غير المسبقة إلى برنامج إيران النووي".

وكان أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أي توافق بین أوروبا وأمريكا حول مستقبل الاتفاق النووي ومستقبل برنامج إیران النووی للفترة المحددة في الاتفاق النووي، یعتبر بالنسبة لنا لا اعتبار له وعدیم القیمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتفاق النووي مع إيران بالكارثي، مشيرا، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، إلى أن إيران ستواجه مشاكل كبيرة في حال إعادة إطلاق برنامجها النووي.