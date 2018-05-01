زعيم المعارضة الأرمينية يفشل في نيل ثقة البرلمان لتولي رئاسة الوزراء

وجاء هذا الفشل لزعيم المعارضة في البلاد بعد أسابيع من الاحتجاجات، التي أجبرت الشاغل السابق لذلك المنصب على التنحي.
وكان باشينيان، وهو المرشح الوحيد للمنصب، قد طالب النواب الأفراد بالتخلي عن الالتزام الحزبي ودعمه بعدما قال الحزب الجمهوري الحاكم إنه لن يصوت له. بحسب ما ذكرته رويترز.
وحصل باشينيان على 45 صوتا وهو ما يقل 53 عن الأغلبية اللازمة في المجلس المؤلف من 105 مقاعد.
وكان البرلمان الأرمني، أمس الاثنين، قد أكد أن زعيم حملة الاحتجاجات في أرمينيا، نيكول باشينيان، أمسى مرشحا وحيدا لشغل منصب رئيس الوزراء في أرمينيا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للبرلمان، نشر على موقعه الرسمي: "كتلة "ييلك" للجمعية الوطنية (البرلمان)، وفقا لأحكام الدستور، رشحت نيكول باشينيان لشغل منصب رئيس لوزراء أرمينيا، ولا يوجد مرشحين آخرين.
وانتهى الموعد النهائي لترشيح المرشحين في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو (14:00 غرينتش).
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