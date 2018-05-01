واشنطن: الصين والاتحاد الأوروبي يخسران إذا فرضا رسوما على البضائع الأمريكية

قال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، اليوم الثلاثاء، إن الصين والاتحاد الأوروبي سيخسران أكثر في حال فرض رسوم على البضائع الأمريكية، ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب والألمنيوم.

واشنطن — سبوتنيك. وقال روس على الهواء في مقابلة مع سي.ان.بي.سي: " بالطبع ، الصينيون أعلنوا عن ردهم ، والاتحاد الأوروبي أعلن عن رده. لكن كما تعلمون ، الرئيس [ترامب] لديه بعض الاعتبارات: أولاً ، الذي يقع في وضع العجز [التجاري] هو —نحن، مما يعني أنه سيكون لديهم في النهاية المزيد من الخسارة ، أكثر منا. نحن لا نريد أن ننتحر ، كما لا نريد لهما الموت".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الاتحاد الأوروبي لا يقبل سياسة واشنطن حول رسوم الصلب الأمريكية

ثانيا وكما يعتقد روس بأنه "إذا توقفت الولايات المتحدة عن توريد منتجاتها بسبب الرسوم العالية ، فإنها ستضرب الدول التي ستضع هذه الرسوم".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وابدوا تخوفات شديدة من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، في صلة إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أميركا نسية 21.4 بالمئة، وللمقارنة تبلغ نسبة الصادرات الروسية إلي الولايات المتحدة 0.7 بالمئة فقط.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

وجاء رد الصين على لسان وزير التجارة، تشونغ شان، أن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال فرضت عليها، فإن بكين قادرة على حماية مصالحها.