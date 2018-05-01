ترامب: موعد ومكان لقائي مع زعيم كوريا الشمالية يعلن خلال أيام

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع من البيت الأبيض الإعلان عن موعد ومكان انعقاد القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال أيام.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب اليوم الثلاثاء في تصريحات للصحافيين "أعتقد أن موعد ومكان انعقاد القمة سيعلن خلال الأيام المقبلة".

وقال الرئيس ترامب، أمس الاثنين، إنه يدرس عقد القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح أو في سنغافورة.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب: أدرس عقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح أو سنغافورة

مشيرا إلى أن سنغافورة والمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين هما من بين مناطق عدة قد يختار أحدها لعقد القمة المرتقبة مع الزعيم كيم جونغ أون.

موضحا "ندرس دولا مختلفة، بما فيها سنغافورة، بالإضافة إلى المنطقة منزوعة السلاح".

إلا أنه صرح بأنه "معجب بفكرة وجودي هناك (المنطقة منزوعة السلاح)"، مضيفا أنه "إذا نجحت الأمور هناك، قد يقام احتفال عظيم في ذلك الموقع، وليس في بلد طرف ثالث".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 21 نيسان/ أبريل الماضي، أنه اعتبارا من هذا التاريخ، ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.