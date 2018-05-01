البيت الأبيض: برنامج إيران النووي أكثر تقدما مما أشارت إليه عام 2015

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء إن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدما مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015.

وقالت ساندرز في بيان صحفي اعتيادي في البيت الأبيض "المشكلة هي أن الاتفاق أبرم بناء على ادعاءات كاذبة تماما. إيران كذبت في البداية". بحسب ما ذكرته رويترز.

وأضافت: "كانوا غير أمناء وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة. ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدما وتطورا بكثير مما أشاروا إليه".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه سيتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي مع إيران منتصف الشهر القادم، مؤكدا أن الاتفاق الحالي غير مقبول.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس مع نظيره النيجيري، محمد بخاري، "لن أقول ما سأفعله ولكن أعتقد أنني في 12 من مايو المقبل سأتخذ قراراي"، مضيفا أن "الوضع الحالي لا يمكن تجاهله أو قبوله".