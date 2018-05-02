الأمم المتحدة مستعدة لمناقشة سبل تعزيز الحوار بين الكوريتين

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي للأمم المتحدة:"أعرب الأمين العام مجددا عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمواصلة الحوار بين الكوريتين، وفي هذا الصدد، وعد بأن الأمم المتحدة مستعدة لمناقشة الطرق الممكنة لتقديم المساعدة".
وعقدت في 27نيسان /أبريل المنصرم، قمة تاريخية جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم يون- أون ، ومون جي إن، على الخط الفاصل من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين.
وصدر عن هذه القمة بيان مشترك، أكد نية الزعيمين، السعي لنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.
ووعد رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ- اون، خلال اللقاء مع نظيره الجنوبي، بإغلاق مواقع التجارب النووية في بيونغ يانغ في شهر أيار/مايو، ودعوة الصحفيين الأجانب والخبراء للتغطية والمراقبة.
ومن المنتظر خلال الفترة القريبة القادمة أيضا، أن يتم تحديد موعد ومكان لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ-أون.
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