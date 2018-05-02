انخفاض عدد الجيش الأفغاني بنسبة 12% خلال عام

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في التقرير: "ذكرت القوات المسلحة الأمريكية في أفغانستان، أنه في كانون الثاني/يناير 2018 ، بلغ عدد القوات المسلحة الأفغانية 296409، وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض حاد في تعداد القوات المسلحة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 35999 شخصًا".
في سياق آخر، أعلنت شرطة قندهار، يوم الاثنين 30 أبريل / نيسان، تعرض رتل للقوات الأجنبية في الولاية إلى هجوم، وذلك بعد فترة قليلة من هجوم مزدوج شهدته العاصمة كابول أودى بحياة 25 شخصا على الأقل.
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