انخفاض عدد الجيش الأفغاني بنسبة 12% خلال عام

أفاد تقرير المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان "سيغار"، بأن عدد القوات المسلحة الوطنية الأفغانية قد انخفض خلال عام بنسبة 12 في المئة، على خلفية استيلاء حركة "طالبان" المتطرفة على مناطق جديدة من البلاد .

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في التقرير: "ذكرت القوات المسلحة الأمريكية في أفغانستان، أنه في كانون الثاني/يناير 2018 ، بلغ عدد القوات المسلحة الأفغانية 296409، وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض حاد في تعداد القوات المسلحة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 35999 شخصًا".

© Sputnik . Jak "داعش" يقطع رؤوس ثلاثة أشقاء في أفغانستان

وتشير الوثيقة إلى أن 14.5 بالمئة من مقاطعات البلاد تخضع حالياً لسيطرة طالبان، وهي نسبة مئوية قياسية في تاريخ تقرير "سيغار"، أي منذ عام 2016.

في سياق آخر، أعلنت شرطة قندهار، يوم الاثنين 30 أبريل / نيسان، تعرض رتل للقوات الأجنبية في الولاية إلى هجوم، وذلك بعد فترة قليلة من هجوم مزدوج شهدته العاصمة كابول أودى بحياة 25 شخصا على الأقل.