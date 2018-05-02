زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوبي غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، اليوم الأربعاء 2 مايو/ أيار، جنوبي غرب إيران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه "عند الساعة 8:38 دقيقة بحسب التوقيت المحلي (04:08 توقيت غرينتش) وقع زلزال بقوة 5.2 ريختر وبعمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض".

زلزال بقوة ٥.٣ درجات على مقياس رختر يضرب محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غربي ايران وانقطاع جزئي للكهرباء — ايران بالعربية (@iranbilarabiya) May 2, 2018

​ونقلت الوكالة عن على وفائي، مدير عام إدارة الطوارئ في محافظة "كهكليويه وبوير أحمد"، قوله إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية ومادية جراء الزلزال حتى اللحظة.

ودعا وفائي المواطنين في مدينتي "ياسوج" و"سي سخت"، المكوث خارج المنازل حتى إشعار آخر.