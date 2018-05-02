طهران: إيران جاهزة لخروج أمريكا المتوقع من الاتفاق النووي

طهران — سبوتنيك. وقال نوبخت، اليوم الأربعاء 2 مايو/ أيار في كلمة له في مدينة انزلي شمالي إيران، "نحن جاهزون للأوضاع التي ستطرأ على البلاد بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي"، حسب ما نقل موقع الحكومة الإيرانية.
وشدد نوبخت بالقول إن "الحصار الاقتصادي موجود ومهمتنا كسر هذا الحصار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أنه سيتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي قبل الموعد المحدد في 12 مايو/ أيار، مشيرا إلى أنه لا يستبعد التفاوض مع إيران على اتفاق نووي جديد.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، حصول تل أبيب على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعتبر الوثائق التي قدمتها إسرائيل دليلا على امتلاك إيران برنامج سري لتطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه تعرف شخصيا على العديد من هذه الملفات الإيرانية، وأن إيران أخفت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرشيفًا نوويا ضخما حول التكنولوجيا النووية، واعتبر بومبيو وثائق نتنياهو بشان برنامج إيران النووي موثوقة.
في المقابل، نفت إيران ما وصفته بمزاعم نتنياهو عن وجود برنامج سري لديها لحيازة سلاح نووي.
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