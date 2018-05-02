زلة لسان ماكرون ووصفه لزوجة رئيس الوزراء الأسترالي بـ"اللذيذة" تشعل الانترنت

وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء خلال خطابه في مدينة سيدني الأسترالية، زوجة رئيس الوزراء الأسترالي لوسي تيرنبول، بالـ"اللذيذة "، وعلى ما يبدو قد يكون ذلك لاستخدامه ترجمة لكلمة فرنسية لها معنى مختلف في اللغة الانجليزية.

موسكو — سبوتنيك. حدث هذا الموقف خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول في سيدني، حيث يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة رسمية. وقال ماكرون: "أود أن أشكركم أنتم وزوجتكم اللذيذة على حسن الضيافة".

Only a French President could get away with calling our Prime Minister's wife "delicious". #AusPol #9News pic.twitter.com/bWaq59gmo5 — Nine News Australia (@9NewsAUS) May 2, 2018

​وأشعل تصريح الرئيس الفرنسي مواقع التواصل الاجتماعي ليحل محل نقاشات لمسائل أكثر أهمية بحثها هو وترنبول.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام ومستخدمي الشبكات الاجتماعية مقتبسة تصريح الرئيس الفرنسي، وأشار بعضهم إلى أن الرئيس الفرنسي قد استخدم الترجمة الحرفية لكلمة "ديليسيو" الفرنسية، التي تأتي بمعنى "الرائعة".

وقال إيان ديفيز، وهو مترجم مقيم في سيدني، لوكالة "رويترز"، إنه لا يعتقد أن ماكرون ارتكب خطأ في الترجمة لأن الفرنسي لن يستخدم أبدا في لغته كلمة "لذيذ" لوصف شخص.

وأضاف "أفترض أن ما كان يعنيه هو أنها شخصية ساحرة… يمكنك أن تستخدم وصف 'لذيذ' في الفرنسية عندما تتحدث عن الحلوى وليس عن شخص".

هذا ووصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم أمس الثلاثاء إلى أستراليا بزيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، لبحث مسائل التعاون بين البلدين في مجال الدفاع الاقتصاد والأمن.