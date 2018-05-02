بعد ترشحه ضد "أردوغان".. من هو زعيم "حزب السعادة" التركي

بعد إعلان حزب السعادة الإسلامي التركي، أمس الثلاثاء، عن ترشيح رئيسه "قره ملا أوغلو" كمنافس للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، بدأ كثيرون، بينهم الأتراك أنفسهم البحث عن السيرة الذاتية للرجل.

سبوتنيك- "قره ملا أوغلو"، هو رئيس حزب السعادة الإسلامي، وأحد العاملين القدامى في مضمار السياسي، حيث انضم إلى حزب السلامة الوطني في العام 1977، قبل أن يغادره مقررا الابتعاد عن السياسي، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في تركيا في العام 1980.

© AP Photo / Yasin Bulbul خبير: ترشح رئيس حزب "السعادة" لن يغير مسار الانتخابات الرئاسية التركية

ولد قاره ملا أوغلو في عام 1941، ودرس العلوم والتكنولوجيا في تركيا أولا، قبل أن يسافر بريطانيا، لدراسة العلوم نفسها في جامعة مانشتر، والتي عام منها لبلاده عام 1967، ليبدأ التدرج في الوظائف الإدارية والعلمية.

ولأن العمل العام يصعب الابتعاد عنه، كان استفتاء عام 1987، مدخله للعودة من جديد للسياسة، حبر بوابة حزب الرفاه، الذي انضم إليه وأصبح عضوا في هيئته العامة، ومن خلال هذا الحزب تدرج في المناصب السياسية، وكذلك في الإدارات المحلية للحزب، إلى أن أصبح نائبا عن الشعب في البرلمان التركي في العام 1995.

بعد إغلاق حزب الرفاه، انضم "ملا أوغلو" لحزب الفضيلة، الذي نجح مرة أخرى في إدخاله البرلمان في العام 1999، قبل أن ينتقل منه إلى حزب السعادة، الذي تم تأسيسه عام 2001، ليشغل منصب نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية.

في انتخابات الحزب الأخيرة عام 2016، تم اختيار قاره ملا أوغلو رئيسا لحزب السعادة الإسلامي، ليصبح طريقه إلى الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في يونيو/ حزيران من العام الجاري، في مواجهة مرشح حزب التنمية والعدالة، رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي.