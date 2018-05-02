دمشق تطالب مجلس الأمن بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية غير الشرعية في سوريا

وأكدت الخارجية أن استمرار التحالف بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري وقيامه بشكل منهجي بدعم بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وإعادة توظيفه في إطار الميليشيات الانفصالية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية في الحسكة والرقة ودير الزور يؤكد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف هو تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وإطالة أمد الأزمة فيها كما نقلت وكالة "سانا"
يذكر أن مصادر أهلية قالت أمس أن طائرات التحالف قصفت منازل المواطنين في قرية الفاضل في الحسكة ما تسبب بسقوط 25 مدنيا، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.
ولفتت المصادر إلى أن الضربة أدت إلى وقوع دمار في عدد من المنازل والممتلكات الخاصة بالأهالي.
هذا وتجري الولايات المتحدة، عمليات في سوريا منذ عام 2014 ضد تنظيم "داعش" الإرهابي دون موافقة سلطات البلاد. وتجري روسيا عملية ضد التنظيم، منذ سبتمبر/ أيلول 2015 بناء على طلب رسمي من سلطات دمشق.
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