وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل على إيقاف برنامج كوريا الشمالية للدمار الشامل

دعا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء كوريا الشمالية إلى الالتزام بتفكيك برنامج أسلحتها على الفور، مضيفا أن الجهود لنزع الأسلحة النووية فى بيونغ يانغ مازالت فى "المراحل الأولى" والنتائج "غير معروفة".

© REUTERS / Korea Summit Press Pool بنس: أمريكا تواصل الضغط بلا هوادة على كوريا الشمالية

القاهرة — سبوتنيك . وقال بومبيو، في كلمة له خلال مراسم تنصيبه وزيرا للخارجية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمقر الوزارة بواشنطن "نحن ملتزمون بالتفكيك الدائم والنهائي لبرنامج كوريا الشمالية للدمار الشامل، وبدون تأخير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أنه يتوقع من البيت الأبيض الإعلان عن موعد ومكان انعقاد القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال أيام.

وقال ترامب يوم أمس الثلاثاء في تصريحات للصحافيين "أعتقد أن موعد ومكان انعقاد القمة سيعلن خلال الأيام المقبلة".

وأكد الرئيس ترامب، في وقت سابق أنه يدرس عقد القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح أو في سنغافورة.

مشيرا إلى أن سنغافورة والمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين هما من بين مناطق عدة قد يختار أحدها لعقد القمة المرتقبة مع الزعيم كيم جونغ أون.

موضحا "ندرس دولا مختلفة، بما فيها سنغافورة، بالإضافة إلى المنطقة منزوعة السلاح".

إلا أنه صرح بأنه "معجب بفكرة وجودي هناك (المنطقة منزوعة السلاح)"، مضيفا أنه "إذا نجحت الأمور هناك، قد يقام احتفال عظيم في ذلك الموقع، وليس في بلد طرف ثالث".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 21 نيسان/ أبريل الماضي، أنه اعتبارا من هذا التاريخ، ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.