وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل على إيقاف برنامج كوريا الشمالية للدمار الشامل

دعا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء كوريا الشمالية إلى الالتزام بتفكيك برنامج أسلحتها على الفور، مضيفا أن الجهود لنزع الأسلحة النووية فى بيونغ يانغ مازالت فى "المراحل الأولى" والنتائج "غير معروفة".