تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن طائرة شحن عسكرية "إس-130" تحطمت في ولاية جورجيا.

© AFP 2018 / Thomas WATKINS شاهد... مقتل 3 في تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية

واشنطن- سبوتنيك. وقالت ممثلة المكتب الإعلامي للقوات لوكالة "سبوتنيك": "نعم، يمكننا التأكيد أنها طائرة الحرس القومي. هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي".

يتبع…