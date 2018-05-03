أمريكا تعتزم الضغط على كوريا الشمالية بشأن انتهاك حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء 2 مايو/أيار، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإنها ستضغط من أجل محاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت رويترز أن ذلك جاء قبيل قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

© REUTERS / REUTERS TV كوريا الشمالية تتخذ الخطوة الأولى للتقارب مع الجنوب

وقالت الوزارة في بيان:

ما زلنا نشعر بقلق بالغ ومنزعجين بشدة بسبب تلك الانتهاكات، بالتزامن مع حملة ممارسة أقصى الضغوط، سنواصل الضغط من أجل محاسبة المسؤولين.

في سياق متصل،دعا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أمس الأربعاء، كوريا الشمالية إلى الالتزام بتفكيك برنامج أسلحتها على الفور، مضيفا أن الجهود لنزع الأسلحة النووية فى بيونغ يانغ مازالت فى "المراحل الأولى" والنتائج "غير معروفة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أنه يتوقع من البيت الأبيض الإعلان عن موعد ومكان انعقاد القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال أيام.