دبلوماسي صيني كبير يجتمع مع وزير خارجية كوريا الشمالية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ووزارة الخارجية الصينية إن مستشار الدولة الصيني وانغ يي اجتمع مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في بيونغ يانغ، أمس الأربعاء 3 مايو/أيار، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن وانغ هنأ زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على اجتماعهما الناجح الذي عقد في الآونة الأخيرة، بحسب رويترز.

© REUTERS / YURI GRIPAS ترامب: موعد ومكان لقائي مع زعيم كوريا الشمالية يعلن خلال أيام

ونوهت الوزارة إلى أن الصين تساند تماما تعهد كوريا الشمالية بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وكذلك قرارها بتركيز جهودها على التنمية الاقتصادية.

ونقل البيان عن وانغ قوله "نأمل أن يكلل الحوار بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة بالنجاح وأن يحقق تقدما جوهريا".

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء 2 مايو/أيار، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإنها ستضغط من أجل محاسبة المسؤولين عنها، وذكرت رويترز أن ذلك جاء قبيل قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.