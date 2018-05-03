الصين تنشر سرا منظومة دفاع جوي في الجزر المتنازع عليها

أعلن متحدث باسم البنتاغون، اليوم الخميس 3 مايو/أيار، أن الصين نشرت بشكل سري صواريخ كروز مضادة للسفن ونظام صاروخي مضاد للطائرات، في مواقعها الثلاث الموجودة في الجزر المتنازع عليها في أرخبيل نانشا في جنوب الصين.

موسكو — سبوتنيك. و ذكرت شبكة "سي إن بي سي"، نقلا عن متحدث على دراية بمعلومات استخبارية، لم يجري الإفصاح عن اسمه: "أن المزيد من عسكرة المواقع لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر وزيادة عدم الثقة بين الأطراف التي تطالب بحقوقها على هذه الأراضي".

© AFP 2018 / Niklas Halle'n تايوان تتهم الصين باستمالة الدومنيكان مقابل 3 مليارات دولار

ووفقًا لتقديرات المخابرات الأمريكية، فقد تم نشر الأنظمة على مدى الثلاثين يوما الماضية على شعاب سابي، ومسيتشف (ميجي) وفايري- كروس. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الصين نشرت في موقعين لها على الجزر المتنازع عليها معدات خاصة قادرة على التشويش على أنظمة الاتصالات وأنظمة الرادار.

ويوجد لدى الصين وعدد من الدول في المنطقة — اليابان، فيتنام، والفلبين — خلافات حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في جنوب الصين وبحار شرق الصين. وتعلن الولايات المتحدة، أن الصين ، تقوم ببناء جزر اصطناعية، وتجعلها مواقع عسكرية وتقوم بتوسيع مياهها الإقليمية على حساب الأراضي الاصطناعية. أما الصين فترفض الاتهامات الأمريكية.

وقضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، في تموز/ يوليو 2016 ، وبدعوى مقدمة من الفلبين، بأن الصين لا تملك أي مبرر للمطالبات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. وقررت المحكمة أن الأراضي المتنازع عليها في أرخبيل سبراتلي (نانشا) ليست جزر ولا تشكل منطقة اقتصادية حصرية، فيما لم تعترف الصين بقرار التحكيم.