الصين تنشر سرا منظومة دفاع جوي في الجزر المتنازع عليها

موسكو — سبوتنيك. و ذكرت شبكة "سي إن بي سي"، نقلا عن متحدث على دراية بمعلومات استخبارية، لم يجري الإفصاح عن اسمه: "أن المزيد من عسكرة المواقع لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر وزيادة عدم الثقة بين الأطراف التي تطالب بحقوقها على هذه الأراضي".
ويوجد لدى الصين وعدد من الدول في المنطقة — اليابان، فيتنام، والفلبين — خلافات حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في جنوب الصين وبحار شرق الصين. وتعلن الولايات المتحدة، أن الصين ، تقوم ببناء جزر اصطناعية، وتجعلها مواقع عسكرية وتقوم بتوسيع مياهها الإقليمية على حساب الأراضي الاصطناعية. أما الصين فترفض الاتهامات الأمريكية.
وقضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، في تموز/ يوليو 2016 ، وبدعوى مقدمة من الفلبين، بأن الصين لا تملك أي مبرر للمطالبات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. وقررت المحكمة أن الأراضي المتنازع عليها في أرخبيل سبراتلي (نانشا) ليست جزر ولا تشكل منطقة اقتصادية حصرية، فيما لم تعترف الصين بقرار التحكيم.
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