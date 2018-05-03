فيينا تحيي الذكرى السنوية لحرق بيت النقابات بأوديسا

أقيمت يوم أمس، الأربعاء 2 مايو/أيار، في وسط فيينا، فعالية بمناسبة الذكرى الرابعة لحرق بيت النقابات في أوديسا، على يد قوميين متطرفين.

فيينا — سبوتنيك. واجتمع ناشطون من منظمة "لجنة السلام في أوكرانيا" الإنسانية، بدعم من الحركة النمساوية المناهضة للفاشية، والشباب الشيوعي النمساوي، في الساحة أمام كاتدرائية سانت ستيفن، للحديث عن الأحداث الدامية التي وقعت في 2 أيار/مايو 2014 في أوكرانيا.

© AFP 2018 / Aleksandr Gimanov السفارة الروسية في واشنطن تعلق على ذكرى مأساة أوديسا

وعرض المشاركون في المسيرة لعدة ساعات على المارة، المئات من صور المأساة في أوديسا، واحتجوا على هيمنة النازيين الجدد في أوكرانيا، وحثهم على عدم القبول بالأفعال التعسفية للقوميين المتطرفين وانتشار الكراهية في أوكرانيا.

وكان مناهضي الميدان الأوكراني، تعرضوا في الثاني من أيار/مايو 2014 خلال اعتصامهم في ملعب كوليكوفو في أوديسا، إلى هجوم من متطرفي القطاع الأيمن (برافي سيكتر) ومشجعي كرة القدم (الألتراس). وقُتل 48 شخصا من مناهضي الميدان عند اندلاع حريق كبير في بيت النقابات، الذي لجأ إليه مناهضو الميدان أثناء هربهم من الملعب، فيما وصل عدد الذين أصيبوا خلال الواقعة إلى 250 شخصاً.