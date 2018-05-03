تسجيل
06:40 03 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    مبنى النقابات في أوديسا

    فيينا تحيي الذكرى السنوية لحرق بيت النقابات بأوديسا

    © Sputnik . Dines Petrov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أقيمت يوم أمس، الأربعاء 2 مايو/أيار، في وسط فيينا، فعالية بمناسبة الذكرى الرابعة لحرق بيت النقابات في أوديسا، على يد قوميين متطرفين.

    فيينا — سبوتنيك. واجتمع ناشطون من منظمة "لجنة السلام في أوكرانيا" الإنسانية، بدعم من الحركة النمساوية المناهضة للفاشية، والشباب الشيوعي النمساوي، في الساحة أمام كاتدرائية سانت ستيفن، للحديث عن الأحداث الدامية التي وقعت في 2 أيار/مايو 2014 في أوكرانيا.

    مواجهات مع الشرطة في مدينة أوديسا
    © AFP 2018 / Aleksandr Gimanov
    السفارة الروسية في واشنطن تعلق على ذكرى مأساة أوديسا
    وعرض المشاركون في المسيرة لعدة ساعات على المارة، المئات من صور المأساة في أوديسا، واحتجوا على هيمنة النازيين الجدد في أوكرانيا، وحثهم على عدم القبول بالأفعال التعسفية للقوميين المتطرفين وانتشار الكراهية في أوكرانيا.

    وكان مناهضي الميدان الأوكراني، تعرضوا في الثاني من أيار/مايو 2014 خلال اعتصامهم في ملعب كوليكوفو في أوديسا، إلى هجوم من متطرفي القطاع الأيمن (برافي سيكتر) ومشجعي كرة القدم (الألتراس). وقُتل 48 شخصا من مناهضي الميدان عند اندلاع حريق كبير في بيت النقابات، الذي لجأ إليه مناهضو الميدان أثناء هربهم من الملعب، فيما وصل عدد الذين أصيبوا خلال الواقعة إلى 250 شخصاً.

     

    انظر أيضا:

    السفارة الروسية في واشنطن تعلق على ذكرى مأساة أوديسا
    تجزئة أوكرانيا تبدأ من أوديسا
    بالفيديو... سفن الناتو تصل إلى أوديسا
    سفن حربية أمريكية تصل إلى ميناء "أوديسا" الأوكراني
    أربع سفن تابعة لحلف الناتو تزور ميناء أوديسا
    خبير: الآلاف من مقاتلي "داعش" وصلوا إلى أوديسا
    بوروشينكو يعلن عن تعيين ساكاشفيلي محافظا لإقليم أوديسا في أوكرانيا
    الكلمات الدلالية:
    ضحايا, قتلى, صور, مأساة أوديسا, اعتصام, متظاهرين, فيينا, أوكرانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة جمال ملكة ربيع بيلاروسيا - يانا شادرينا
    بيلاروسيا... "ملكة الربيع - 2018"
    الغرب لا يحتاج حتى شهادات أبطال مسرحية الكيمائي على دوما
    الغرب لا يحتاج حتى لشهادات سكان مدينة دوما
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك