جيش كوريا الجنوبية يبدأ عملية "مكبرات الصوت"

بدأت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في عملية "مكبرات الصوت" على الحدود بينها وكوريا الشمالية.

وتعتزم الوزارة استكمال تفكيك مكبرات الصوت التي تبث دعاية موجهة ضد كوريا الشمالية خلال هذا الأسبوع، حسب وكالة الأنباء يونهاب.

© REUTERS / HANDOUT أمريكا تعتزم الضغط على كوريا الشمالية بشأن انتهاك حقوق الإنسان

وتعتبر عملية "تفكيك مكبرات الصوت" جزءا من "إعلان يانمونجوم"، حيث التقى الرئيسان الشمالي والجنوبي.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، إن الجيش بدأ عمليته على الخط العسكري الفاصل صباح الثلاثاء الماضي.

وأضاف المصدر أن نسبة إنجاز العملية تبلغ 60 %، ومن المتوقع استكمالها في غضون الأسبوع الجاري.

وبدأت قمة زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.

وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".

بدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا: "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".