غوتيريش يحذر من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

وقال غوتيريش في مقابلة مع المحطة الإذاعية الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إذا توصلنا لاتفاق أفضل في يوم ما ليحل محله فلا بأس، لكن يجب ألا نلغيه إذا لم يكن لدينا بديل جيد"، بحسب وكالة "رويترز".
وتابع قائلا: "أتفهم مخاوف بعض الدول فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في دول أخرى بالمنطقة، لذا أعتقد أن علينا فصل الأمور عن بعضها".
ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، مما أثار توترا دبلوماسيا مع إيران وأيضا مع حلفاء واشنطن الحريصين على الحفاظ على الاتفاق.
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