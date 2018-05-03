غوتيريش يحذر من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، من إلغاء الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي ما لم يكن هناك بديل جيد ليحل محله.

وقال غوتيريش في مقابلة مع المحطة الإذاعية الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إذا توصلنا لاتفاق أفضل في يوم ما ليحل محله فلا بأس، لكن يجب ألا نلغيه إذا لم يكن لدينا بديل جيد"، بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE البيت الأبيض: برنامج إيران النووي أكثر تقدما مما أشارت إليه عام 2015

وأضاف :"أعتقد أن خطة العمل المشتركة الشاملة ( الاتفاق النووي الإيراني ) كانت انتصارا دبلوماسيا مهما، وأظن أنه سيكون من الضروري الحفاظ عليها، لكنني أعتقد أيضا أن هناك حالات سيتعين فيها إجراء حوار بناء لأني أرى أن المنطقة في وضع خطر جدا".

وتابع قائلا: "أتفهم مخاوف بعض الدول فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في دول أخرى بالمنطقة، لذا أعتقد أن علينا فصل الأمور عن بعضها".

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، مما أثار توترا دبلوماسيا مع إيران وأيضا مع حلفاء واشنطن الحريصين على الحفاظ على الاتفاق.