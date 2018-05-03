رئيس وزراء أستراليا يتحدث عن شعور زوجته من وصف ماكرون لها بـ"اللذيذة"

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول للصحفيين، اليوم الخميس، إن "لوسي (زوجته) شعرت بإطراء شديد... وطلبت مني القول إن مجاملة الرئيس الفرنسي كانت لطيفة بقدر ما كانت لا تنسى".

ووجه ماكرون الشكر لترنبول وزوجته لوسي على حسن استضافتهما وأشاد بالنبيذ والأطعمة التي استمتع بها خلال الزيارة، قبل أن يقول: "أود أن أشكركما… أنت وزوجتك اللذيذة، على حفاوة الترحيب"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Nelson Ameida من تقبيل ماكرون يد "سيدة أمريكا" إلى البروفة العسكرية في الساحة الحمراء - صور الأسبوع من "سبوتنيك" 30

لكن زلة اللسان تلك، التي كان سببها على الأرجح تشابه كلمة "لذيذة" بالإنجليزية مع كلمة فرنسية تعني جميلة أو ساحرة، لم تسبب أي ضرر في العلاقات الثنائية، ولكنها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، بعد أن تناول ماكرون و ترنبول عددا من القضايا الدبلوماسية الحساسة خلال مؤتمر صحفي في سيدني.

وطغت المناقشات بشأن الوصف على مباحثات الزعيمين في قضايا أكثر أهمية مثل تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.